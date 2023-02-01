Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо

Никогда такого не было – и вот снова. Это я о том, что трансфер центрбека «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного в английский «Борнмут» стороны провернули настолько быстро, что остается лишь разводить руками да ахать. Это вам не трансферная эпопея типа Мудрика. Да тот же переход Цыганкова в «Жирону» можно назвать если и не сериалом, то, как минимум, многосерийным фильмом. Тут же управились, если судить по неофициальной, но вполне компетентной информации, за неделю-полторы.

За скорость и скрытость – однозначно «отлично». Обоим сторонам. Еще более высокую оценку можно поставить динамовцам за умение торговаться. Если верить авторитетным зарубежным инсайдерам – а не верить им нету оснований – первоначальная цена англичан за динамовского защитника – порядка 20 миллионов евро. «Динамо» требовало 35 миллионов. В итоге получит лишь на миллион меньше (28,3 млн евро за трансфер, плюс 5,7 млн бонусами).

Так или иначе, но прямо сейчас можно однозначно утверждать, что трансфер Забарного в «Борнмут» - самый дорогой исходящий в истории киевского клуба. Доселе считавшийся самым дорогим трансфер Ярмоленко в «Боруссию» был «переплюнут» сразу на девять миллионов евро. Так что в этой связи можно сказать лишь одно: Суркис красавчик.

Именно так, ибо всегда нужно оставаться объективным. Если в ситуации с Цыганковым динамовский президент выставил себя в нелицеприятном свете, и это мягко говоря, ведь не досчитался, в лучшем случае, миллионов десять, то в случае с Забарным Игорь Михайлович «отбил» недополученную прибыль за Цыганкова.

Тут следует обязательная ремарка, что ситуации с продажами двух динамовских лидеров хотя и похожи между собой по форме, по сути – это две большие разницы. В первую (и последнюю) очередь потому, что контракт Виктора с «бело-голубыми» истекал через полгода, и киевский клуб уже априори не мог диктовать свои условия покупателю. А вот в ситуации с Ильей Суркис запросто мог себе позволить повышать ставки чуть ли не до бесконечности, ибо имел на руках долгоиграющий договор с футболистом (до лета 2026 года).

Плюс ко всему, как мне видится, в данном случае Суркис сыграл и на явной заинтересованности оппонента. Барахтающийся в зоне вылета «Борнмут» (18-е место из двадцати), имеющий, к тому же, худший показатель в лиге по количеству пропущенных мячей (42 после 20 туров), предпринял отчаянную попытку найти на трансферном рынке стоящего оборонца.

Такого увидели в лице Забарного, который, несмотря на свой юный возраст (двадцать лет) уже имеет не только хорошую прессу на Туманном Альбионе, но и реальную заинтересованность со стороны крепких команд.

В частности, летом прошлого года «Тоттенхэм» обхаживал украинский клуб на предмет продажи Забарного. Но лондонцы тогда предлагали за динамовца лишь двадцать миллионов евро. И не собирались ни цента платить больше. По той простой причине, что Забарный не был трансферной целью «шпор» номер один. И даже номер два.

Тем не менее, та ситуация лишь подтверждает вышеупомянутый тезис о том, что за Ильей в АПЛ следили уже не первый год.

И если «Хотспурс» не захотели платить столько, сколько требовало за своего ведущего защитника «Динамо», то «Борнмуту» попросту не было, куда деваться. Турнирные дела команды – дрянь, трансферное окно вот-вот захлопнется, иных интересных и относительно недорогостоящих «лотов» на рынке не было, так что пришлось идти на поводу у продавца.

Еще раз: «Динамо» респект.

***

«Борнмут», кстати, подписав Забарного, тоже установил рекорд. Рекорд по входящим трансферам. Ранее самым дорогим приобретением «вишен» был колумбиец Лерма, в 2018-м купленный у «Леванте» за тридцать с половиной миллионов евро. А тут более чем на три миллиона дороже (если считать с бонусами).

Однако, несмотря на статус «двойного рекордсмена», Забарному вряд ли будет уготовано место в стартовом составе английской команды. Дело в том, что в текущем составе «вишен» есть четыре практически равноценных центрбека – Келли, Сенеси, Стефенс и Мефам.

Наставник команды Гари О’Нил регулярно тасует состав. И защиту в том числе. Основными центральными защитниками пока что являются опытные Сенеси и Келли. Первый, аргентинец, был кандидатом на поездку со своей сборной в Катар, хотя так и не попал в окончательную заявку. Келли – капитан «Борнмута».

Учитывая отсутствие даже малейшего времени на раскачку, Илье будет очень непросто влиться в новый коллектив. Не говоря уже о том, чтобы выиграть конкуренцию.

С другой стороны, уже сам статус украинца как самого дорогого приобретения в истории «Борнмута» автоматически будет подталкивать молодого наставника команды ставить того в состав. Тем более, как было сказано выше, турнирные дела у коллектива очень плохи, а конкретно защита является самым слабым звеном. Так что Илье наверняка придется впрягаться в «лямку» в режиме «с корабля на бал». Ничего иного, окромя трудностней, данный режим не сулит молодому игроку украинской сборной.

Ко всему прочему, О’Нила очень сложно назвать состоявшимся наставником: это, вообще-то, его первая тренерская проба пера. Он судорожно ищет не только оптимальный стартовый состав команды, но даже игровую модель, шарахаясь от 4-4-2 к 5-3-2.

***

Ничего путного эти метания не дают: команда прочно осела на турнирном дне (из десяти последних матчей проиграли восемь). И, если быть до конца объективным, то очень даже может быть, что по итогам нынешнего сезона «Борнмут» окажется «этажом ниже».

В принципе, если такая оказия действительно случится, она ни в коем случае не станет для клуба из ряда вон выходящей. Дело в том, что за свою более чем столетнюю историю «Борнмут» играл в АПЛ лишь несколько сезонов (шесть). Да что там говорить: в элиту английского футбола клуб попал лишь в 2016 году. Так что тамошние болельщики привыкли к не очень лицеприятному статусу своих любимцев – «команда-лифт».

Но вот смирится ли с таким положение вещей (а оно вполне реально) самый дорогой игрок в истории клуба? Несмотря на свой юный возраст, Забарный привык решать самые высокие турнирные задачи. А тут – явная борьба за выживание, без намека на что-либо серьезное. На фоне «Борнмута» переход в любой другой английский клуб, которым приписывали интерес к Илье (не только «Тоттенхэм», но «Вест Хэм» и «Астон Вилла»), практически во всех отношениях и смыслах был бы более выгоден непосредственно для украинского защитника.

Но требуемые динамовским руководством миллионы заплатил лишь «Борнмут». У Забарного, фактически, и не было иного выбора. Он даже остаться на прежнем рабочем месте не мог, ведь на полученные за него деньги «Динамо» сможет как минимум год нормально функционировать. Наверняка Илье настоятельно рекомендовали «на выход». Да и, по слухам, заработная плата на новом месте у него будет в три раза выше. Так что выбора действительно не было.

А вот что будет дальше – будем смотреть. Кроме того, что будет очень сложно, будет еще и очень интересно. Повторюсь: шанс Илье в новой команде точно дадут. И если он сумеет за него вцепиться, не исключено, что в новом сезоне может оказаться в новом, более амбициозном проекте.

Что ни говори, но «Борнмут» умеет и раскрывать таланты, и выгодно их продавать.