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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отдала Сеферовича в аренду в клуб Ла Лиги
Испания
01 февраля 2023, 06:41 | Обновлено 01 февраля 2023, 06:53
159
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отдала Сеферовича в аренду в клуб Ла Лиги

Харис будет выступать за «Сельту», хотя 1-ю часть сезона провел в «Галатасарае»

01 февраля 2023, 06:41 | Обновлено 01 февраля 2023, 06:53
159
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отдала Сеферовича в аренду в клуб Ла Лиги
ФК Сельта. Харис Сеферович

Швейцарский нападающий Харис Сеферович перешел в испанскую «Сельту» на правах аренды из португальской «Бенфики»

Первую часть сезона Харис провел в турецком «Галатасарае». Сеферович выделяется своим ростом – 1.90 см.

30-летний швейцарец в текущем сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола за «Галатасарай».

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Харис Сеферович трансферы Бенфика аренда игрока Сельта трансферы Ла Лиги Галатасарай
Источник ФК Сельта
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