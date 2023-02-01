ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отдала Сеферовича в аренду в клуб Ла Лиги

Швейцарский нападающий Харис Сеферович перешел в испанскую «Сельту» на правах аренды из португальской «Бенфики»

Первую часть сезона Харис провел в турецком «Галатасарае». Сеферович выделяется своим ростом – 1.90 см.

30-летний швейцарец в текущем сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола за «Галатасарай».