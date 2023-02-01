Испания01 февраля 2023, 06:41 | Обновлено 01 февраля 2023, 06:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика отдала Сеферовича в аренду в клуб Ла Лиги
Харис будет выступать за «Сельту», хотя 1-ю часть сезона провел в «Галатасарае»
01 февраля 2023, 06:41 | Обновлено 01 февраля 2023, 06:53
159
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Швейцарский нападающий Харис Сеферович перешел в испанскую «Сельту» на правах аренды из португальской «Бенфики»
Первую часть сезона Харис провел в турецком «Галатасарае». Сеферович выделяется своим ростом – 1.90 см.
30-летний швейцарец в текущем сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола за «Галатасарай».
📣 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗦𝗲𝗳𝗲𝗿𝗼𝘃𝗶𝗰́ 🇨🇭— RC Celta English (@RCCeltaEN) January 31, 2023
Herzlich willkommen! 💙 #SempreCelta pic.twitter.com/MqgFAC9LTj
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