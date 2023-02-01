ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал защитника сборной экзотической страны
Туринский клуб взял 24-летнего Эндрю Гравийона в аренду у «Реймса»
Защитник Эндрю Гравийон перешел из французского «Реймса» в итальянский «Торино» на правах аренды.
Эндрю представляет сборную экзотической страны – Гваделупы (провел 4 матча).
Туринский клуб взял 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона, предусмотрена возможность последующего выкупа.
С июля 2021 года Эндрю играл за «Реймс», за который провел 42 матча в чемпионате и Кубке Франции.
Andreaw Gravillon è un nuovo giocatore del Toro🐂🔥#SFT pic.twitter.com/i6Y3DkvQm3— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2023
𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚𝐰 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝟓 🐂#SFT pic.twitter.com/nIAUahEdp1— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2023
Gravillon: "Grazie Toro, sono contentissimo"— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 31, 2023
👉 https://t.co/yp7xJeePxe#SFT pic.twitter.com/n0pCHseMZ4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче «Сороки» сыграют, скорее всего, против «Ман Юнайтед»
На видео Михаил напевает трек, в котором неоднократно звучит слово «ниггер»