ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал защитника сборной экзотической страны

Защитник Эндрю Гравийон перешел из французского «Реймса» в итальянский «Торино» на правах аренды.

Эндрю представляет сборную экзотической страны – Гваделупы (провел 4 матча).

Туринский клуб взял 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона, предусмотрена возможность последующего выкупа.

С июля 2021 года Эндрю играл за «Реймс», за который провел 42 матча в чемпионате и Кубке Франции.