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Италия
01 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 06:41
303
0

ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал защитника сборной экзотической страны

Туринский клуб взял 24-летнего Эндрю Гравийона в аренду у «Реймса»

01 февраля 2023, 06:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 06:41
303
0
ОФИЦИАЛЬНО. Торино подписал защитника сборной экзотической страны
ФК Торино. Эндрю Гравийон

Защитник Эндрю Гравийон перешел из французского «Реймса» в итальянский «Торино» на правах аренды.

Эндрю представляет сборную экзотической страны – Гваделупы (провел 4 матча).

Туринский клуб взял 24-летнего футболиста в аренду до конца сезона, предусмотрена возможность последующего выкупа.

С июля 2021 года Эндрю играл за «Реймс», за который провел 42 матча в чемпионате и Кубке Франции.

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Торино Эндрю Гравийон аренда игрока Реймс трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник ФК Торино
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