ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала в аренду испанского защитника

Защитник Эктор Бельерин перешел из каталонской «Барселоны» в лиссабонский «Спортинг».

Португальский клуб взял в аренду 27-летнего испанца до конца текущего сезона.

Испанский футболист присоединился к Барсе летом 2022 года, когда у него закончился контракт с «Арсеналом».

В текущем сезоне Бельерин сыграл 7 матчей во всех турнирах, без забитых голов.