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Португалия
01 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:49
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала в аренду испанского защитника

Эктор Бельерин до конца сезона будет играть за лиссабонский «Спортинг»

01 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:49
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала в аренду испанского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Эктор Бельерин перешел из каталонской «Барселоны» в лиссабонский «Спортинг».

Португальский клуб взял в аренду 27-летнего испанца до конца текущего сезона.

Испанский футболист присоединился к Барсе летом 2022 года, когда у него закончился контракт с «Арсеналом».

В текущем сезоне Бельерин сыграл 7 матчей во всех турнирах, без забитых голов.

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Эктор Бельерин Спортинг Лиссабон Барселона трансферы Лиги 1 трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Спортинг Лиссабон
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