Португалия01 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:49
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала в аренду испанского защитника
Эктор Бельерин до конца сезона будет играть за лиссабонский «Спортинг»
01 февраля 2023, 05:23 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:49
487
0
Защитник Эктор Бельерин перешел из каталонской «Барселоны» в лиссабонский «Спортинг».
Португальский клуб взял в аренду 27-летнего испанца до конца текущего сезона.
Испанский футболист присоединился к Барсе летом 2022 года, когда у него закончился контракт с «Арсеналом».
В текущем сезоне Бельерин сыграл 7 матчей во всех турнирах, без забитых голов.
Welcome, @HectorBellerin ✍🦁 #SportingCP https://t.co/PrnyVoeCuO— Sporting CP English (@SportingCP_en) January 31, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2023, 23:23 0
В трансфере вингера заинтересован также турецкий «Истанбул Башакшехир»
Футбол | 31 января 2023, 11:14 45
Защитник «Динамо» будет играть в АПЛ
Футбол | 31.01.2023, 13:23
Футбол | 31.01.2023, 23:59
Футбол | 31.01.2023, 18:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2023, 11:33 2
30.01.2023, 13:23 5
30.01.2023, 17:04 19
30.01.2023, 18:35 7
31.01.2023, 07:46 1
31.01.2023, 05:15 3
30.01.2023, 17:57 8
30.01.2023, 13:44