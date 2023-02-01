Скандал. ПСЖ и Челси не успели: трансфер Зиеша сорвался в последний момент

Марокканский полузащитник Хаким Зиеш должен был в последние часы январского трансферного окна перейти из «Челси» в «ПСЖ».

Клубы обо всем договорились и даже подписали необходимые документы по переходу, но не смогли вовремя отправить их на регистрацию.

L’Equipe сообщает, что «Челси» трижды отправлял в ПСЖ неправильные документы по Зиешу, с намеренно сделанными ошибками.

Парижане обвиняют в халатности лондонский клуб и подадут жалобу в Федерацию футбола Франции, чтобы расследовать такое поведение лондонского клуба. Руководители ПСЖ будут просить, чтобы лига (LFP) сделала исключение и зарегистрировала Зиеша.

В текущем сезоне Хаким Зиеш сыграл 15 матчей во всех турнирах, без забитых голов. Он привел сборную Марокко к 4-му месту на ЧМ-2022.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» действует до лета 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 млн евро.