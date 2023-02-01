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Франция
01 февраля 2023, 01:27 | Обновлено 01 февраля 2023, 01:52
141
0

Партнер для Малиновского. Марсель подписал игрока из Португалии

22-летний форвард Витинья выступал за португальскую «Брагу»

01 февраля 2023, 01:27 | Обновлено 01 февраля 2023, 01:52
141
0
Партнер для Малиновского. Марсель подписал игрока из Португалии
ФК Марсель. Витинья

Французский «Марсель» официально сообщил, что новичком клуба стал португальский форвард Витинья (Витор Мануэль Карвалью Оливейра), ранее выступавший за «Брагу».

За переход 22-летнего игрока французский клуб выложил 32 млн евро, по неофициальным данным. Это рекордная покупка для «Марселя», ранее рекордом был переход Димитри Пайе за 30 млн евро.

В текущем сезоне Витинья забил 13 голов в 27 матчах за «Брагу», если учитывать все турниры.

Витинья стал партнером по команде для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который недавно перешел в «Марсель» из «Аталанты».

Отметим, что в ПСЖ выступает другой Витинья (Витор Машаду Феррейра), которому тоже 22 года.

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Источник ФК Марсель
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