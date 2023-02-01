Партнер для Малиновского. Марсель подписал игрока из Португалии
22-летний форвард Витинья выступал за португальскую «Брагу»
Французский «Марсель» официально сообщил, что новичком клуба стал португальский форвард Витинья (Витор Мануэль Карвалью Оливейра), ранее выступавший за «Брагу».
За переход 22-летнего игрока французский клуб выложил 32 млн евро, по неофициальным данным. Это рекордная покупка для «Марселя», ранее рекордом был переход Димитри Пайе за 30 млн евро.
В текущем сезоне Витинья забил 13 голов в 27 матчах за «Брагу», если учитывать все турниры.
Витинья стал партнером по команде для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который недавно перешел в «Марсель» из «Аталанты».
Отметим, что в ПСЖ выступает другой Витинья (Витор Машаду Феррейра), которому тоже 22 года.
🚨 RECORD ! Vitinha (32 M€) devient la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. 💙🤍— Actu Foot (@ActuFoot_) January 31, 2023
Le précédent record était la signature de Dimitri Payet contre 30 M€.pic.twitter.com/OeiCOXX9pG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кайл Уокер и Илкай Гюндоган проявляли свои эмоции довольно оригинально
Перерыв и полная замена полевых футболистов помогли команде Мирчи Луческу не проиграть