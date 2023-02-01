Партнер для Малиновского. Марсель подписал игрока из Португалии

Французский «Марсель» официально сообщил, что новичком клуба стал португальский форвард Витинья (Витор Мануэль Карвалью Оливейра), ранее выступавший за «Брагу».

За переход 22-летнего игрока французский клуб выложил 32 млн евро, по неофициальным данным. Это рекордная покупка для «Марселя», ранее рекордом был переход Димитри Пайе за 30 млн евро.

В текущем сезоне Витинья забил 13 голов в 27 матчах за «Брагу», если учитывать все турниры.

Витинья стал партнером по команде для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который недавно перешел в «Марсель» из «Аталанты».

Отметим, что в ПСЖ выступает другой Витинья (Витор Машаду Феррейра), которому тоже 22 года.