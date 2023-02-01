Источник: форвард Динамо хочет продолжить карьеру на Канарских островах

Испанский форвард Фран Соль собирается разорвать контракт с киевским «Динамо».

Нападающий ныне выступает в «Малаге», клубе Сегунды, на правах аренды из киевского клуба (19 матчей и 1 гол в текущем сезоне).

Но «Тенерифе» хочет вернуть в свой состав Франа Соля, который уже играл на Канарских островах в сезоне 2020/21 и показал неплохую результативность (40 матчей, 10 голов).

Чтобы перейти в «Тенерифе» на постоянной основе, Фран Соль хочет разорвать свой контракт с киевским «Динамо». Нынешнее соглашение действует до конца декабря 2023 года.