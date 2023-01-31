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Англия
31 января 2023, 23:59 |
1443
2

Впервые в истории сразу 11 украинцев играют в топ-5 европейских лигах

Теперь сразу пятеро украинских футболистов выступают в АПЛ

31 января 2023, 23:59 |
1443
2
Впервые в истории сразу 11 украинцев играют в топ-5 европейских лигах
ФК Борнмут. Илья Забарный

После трансфера защитника Ильи Забарного из «Динамо» в английский «Борнмут» Украина может похвастаться очередным футбольным достижением.

Впервые в топ-5 лигах Европы выступают сразу 11 украинцев. Такого ранее не фиксировалось никогда. При этом задействованы все 5 стран: Англия, Испания, Италия, Германия, Франция. Теперь сразу пятеро украинских футболистов выступают в АПЛ.

Украинские футболисты в топ-5 лигах Европы:

АПЛ: Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Михаил Мудрик (Челси), Илья Забарный (Борнмут).

Ла Лига: Андрей Лунин (Реал), Виктор Цыганков (Жирона)

Серия A: Виктор Коваленко (Специя)

Бундеслига: Иван Ордец (Бохум)

Лига 1: Руслан Малиновский (Марсель), Эдуард Соболь (Страсбург)

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Илья Забарный Динамо Киев Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Александр Зинченко Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Андрей Лунин Виктор Цыганков Виктор Коваленко Иван Ордец Эдуард Соболь Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
До чого тут Ордець? Здається писали про українців, а цей орчий непотріб без роду і племені, не заслуговує, щоб про нього навіть згадували...
Ответить
+7
Александр
Очень круто
Ответить
+2
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