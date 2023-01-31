Впервые в истории сразу 11 украинцев играют в топ-5 европейских лигах
Теперь сразу пятеро украинских футболистов выступают в АПЛ
После трансфера защитника Ильи Забарного из «Динамо» в английский «Борнмут» Украина может похвастаться очередным футбольным достижением.
Впервые в топ-5 лигах Европы выступают сразу 11 украинцев. Такого ранее не фиксировалось никогда. При этом задействованы все 5 стран: Англия, Испания, Италия, Германия, Франция. Теперь сразу пятеро украинских футболистов выступают в АПЛ.
Украинские футболисты в топ-5 лигах Европы:
АПЛ: Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Михаил Мудрик (Челси), Илья Забарный (Борнмут).
Ла Лига: Андрей Лунин (Реал), Виктор Цыганков (Жирона)
Серия A: Виктор Коваленко (Специя)
Бундеслига: Иван Ордец (Бохум)
Лига 1: Руслан Малиновский (Марсель), Эдуард Соболь (Страсбург)
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