Футболист «Шахтера» Сергей Кривцов попрощался с донецкой командой, в которой играл с 2010 года. В последний день трансферного окна защитник переходит в американский клуб «Интер Майами». «Оставляю большую часть своего сердца в Шахтере», – заявил 31-летний центрбек горняков.

– Сергей, этот день для тебя начался трогательно. Как прошло прощание с командой?

– Да, еще вчера я знал эту информацию, и был такой эмоциональный подъем, но сегодня утром, как говорится, грусть и тоска. Около 13 лет в этой команде, где я оставляю большую часть своей души и своего сердца. И это эмоционально очень тяжело.

– Ты почти 13 лет играл за «Шахтер». Каким пришел в команду и как складывалась футбольная жизнь на протяжении этих лет?

– Это очень счастливый этап моей жизни. Здесь я сделал себя – благодаря клубу, благодаря тренерам, которые меня воспитывали, всегда поддерживавшей команде, благодаря очень хорошему коллективу, президенту, менеджменту. В этой команде все совершенно! Пожалуй, нет в мире такого клуба, где все так рассчитано до мелочей. Я очень рад, что провел 13 лет в такой команде, как «Шахтер».

– Какие у тебя самые лучшие воспоминания? Матчи, победы, голы, какие-то личные моменты?

– Очень много было замечательных моментов. Но я верю, что в ближайшее время приеду уже как ярый болельщик «Шахтера» на «Донбасс Арену» и еще раз увижу эту атмосферу на стадионе, поддерживая команду.

– Что хотел бы сказать сейчас болельщикам?

– Хотел бы сказать, что благодарю их за поддержку. Тем более, в эти непростые для Украины времена они нас поддерживают. К сожалению, мы сейчас не можем играть для вас на стадионах из-за опасности, но я верю, что скоро мы увидимся и наш стадион будет заполнен преданными болельщиками.

ВИДЕО. Оставляю здесь большую часть сердца. Прощальное интервью Кривцова