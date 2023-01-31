ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом

Журналист Фабрицио Романо выложил фото, на котором защитник сборной Украины Илья Забарный подписывает контракт с клубом АПЛ «Борнмут».

На этот момент клубы официально о сделке еще не объявили. Контракт будет действовать до лета 2028 года.

Ожидается, что «Динамо» Киев получил за своего лидера 25-27 миллионов евро и около 20% от следующего трансфера Забарного. Киевляне этой зимой уже продали лидера команды Виктора Цыганкова.

Что касается «Борнмута», то команда находится в зоне вылета АПЛ, набрав 17 очков.

Забарный станет пятым украинцем, который сейчас играет в чемпионате Англии после Александра Зинченко, Михаила Мудрика, Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка.