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  4. ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 18:36 | Обновлено 31 января 2023, 18:42
2692
15

ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом

Еще один украинец в АПЛ

31 января 2023, 18:36 | Обновлено 31 января 2023, 18:42
2692
15
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
ФК Динамо. Илья Забарный

Журналист Фабрицио Романо выложил фото, на котором защитник сборной Украины Илья Забарный подписывает контракт с клубом АПЛ «Борнмут».

На этот момент клубы официально о сделке еще не объявили. Контракт будет действовать до лета 2028 года.

Ожидается, что «Динамо» Киев получил за своего лидера 25-27 миллионов евро и около 20% от следующего трансфера Забарного. Киевляне этой зимой уже продали лидера команды Виктора Цыганкова.

Что касается «Борнмута», то команда находится в зоне вылета АПЛ, набрав 17 очков.

Забарный станет пятым украинцем, который сейчас играет в чемпионате Англии после Александра Зинченко, Михаила Мудрика, Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка.

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Илья Забарный Динамо Киев Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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AK.228
Красава!! Поздоровляю забарного💪🇺🇦
АПЛ рулить!!
Навіть можливий Чемпіоншип в рази краще за наше вапно
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+3
Ostrov Khortitsa
а Ярмолюк играет в АПЛ?
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Ser Maz
Или перестроится под команду или команда начнет играть на вратаря
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-4
Andrey Ilyashenko
- Наступного року в Чемпіоншипе пограє, разом зі своїм друганом по Динамо.
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-5
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