Ворскла подпишет опытного бразильского форварда

По информации ТаТоТаке, «Ворскла» в ближайшее время объявит о подписании контракта с опытным бразильским форвардом Рикардо Лопесом.

32-летний игрок последние годы удачно выступает в Азии. В составе корейской команды «Чонбук Моторс» Лопес трижды выиграл местный чемпионат, а также азиатскую Лигу чемпионов.

Последнее время Лопес выступал в Китае в составе «Шанхая».

Ранее стало известно о серьезной травме форварда Марлисона, поэтому клуб вынужден выходить на трансферный рынок.