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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 17:51 |
1324
0

Ворскла подпишет опытного бразильского форварда

Рикардо Лопес перейдет в клуб УПЛ

31 января 2023, 17:51 |
1324
0
Ворскла подпишет опытного бразильского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Лопес

По информации ТаТоТаке, «Ворскла» в ближайшее время объявит о подписании контракта с опытным бразильским форвардом Рикардо Лопесом.

32-летний игрок последние годы удачно выступает в Азии. В составе корейской команды «Чонбук Моторс» Лопес трижды выиграл местный чемпионат, а также азиатскую Лигу чемпионов.

Последнее время Лопес выступал в Китае в составе «Шанхая».

Ранее стало известно о серьезной травме форварда Марлисона, поэтому клуб вынужден выходить на трансферный рынок.

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Ворскла Полтава Рикардо Лопес трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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