Ворскла подпишет опытного бразильского форварда
Рикардо Лопес перейдет в клуб УПЛ
По информации ТаТоТаке, «Ворскла» в ближайшее время объявит о подписании контракта с опытным бразильским форвардом Рикардо Лопесом.
32-летний игрок последние годы удачно выступает в Азии. В составе корейской команды «Чонбук Моторс» Лопес трижды выиграл местный чемпионат, а также азиатскую Лигу чемпионов.
Последнее время Лопес выступал в Китае в составе «Шанхая».
Ранее стало известно о серьезной травме форварда Марлисона, поэтому клуб вынужден выходить на трансферный рынок.
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