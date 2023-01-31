Кубок Дэвиса31 января 2023, 17:30 |
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Кубок Дэвиса. Стало известно, кто покажет матч Украина – Ливан
Игры можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1
31 января 2023, 17:30 |
263
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3-4 февраля в Польше состоится матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса, в котором Украина сыграет против Ливана.
Стало известно, что все игры можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1.
Украину в матче представят Владислав Манафов, Владислав Орлов, Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько.
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