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Кубок Дэвиса
31 января 2023, 17:30 |
263
0

Кубок Дэвиса. Стало известно, кто покажет матч Украина – Ливан

Игры можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1

31 января 2023, 17:30 |
263
0
Кубок Дэвиса. Стало известно, кто покажет матч Украина – Ливан
UkrainianTennisFederation

3-4 февраля в Польше состоится матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса, в котором Украина сыграет против Ливана.

Стало известно, что все игры можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1.

Украину в матче представят Владислав Манафов, Владислав Орлов, Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько.

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Источник Sport.ua
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