Кубок Дэвиса. Стало известно, кто покажет матч Украина – Ливан

3-4 февраля в Польше состоится матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса, в котором Украина сыграет против Ливана.

Стало известно, что все игры можно будет посмотреть на телеканале Спорт 1.

Украину в матче представят Владислав Манафов, Владислав Орлов, Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько.