Украина. Премьер лига31 января 2023, 17:29 | Обновлено 31 января 2023, 18:25
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Очеретько получил травму в поединке с Лудогорцем
Хавбеку «Шахтера» понадобилась замена
31 января 2023, 17:29 | Обновлено 31 января 2023, 18:25
416
0
Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько получил травму в поединке с болгарским «Лудогорцем». Хавбек повредил голеностоп в середине первого тайма. В результате Очеретько потребовалась замена.
Характер травмы и сроки восстановления игрока станут известны позже.
В нынешнем сезоне Олег Очеретько сыграл за «Шахтер» 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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