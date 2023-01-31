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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 17:29 | Обновлено 31 января 2023, 18:25
416
0

Очеретько получил травму в поединке с Лудогорцем

Хавбеку «Шахтера» понадобилась замена

31 января 2023, 17:29 | Обновлено 31 января 2023, 18:25
416
0
Очеретько получил травму в поединке с Лудогорцем
Print Screen. Олег Очеретько

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько получил травму в поединке с болгарским «Лудогорцем». Хавбек повредил голеностоп в середине первого тайма. В результате Очеретько потребовалась замена.

Характер травмы и сроки восстановления игрока станут известны позже.

В нынешнем сезоне Олег Очеретько сыграл за «Шахтер» 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Источник Sport.ua
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