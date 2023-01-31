Очеретько получил травму в поединке с Лудогорцем

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько получил травму в поединке с болгарским «Лудогорцем». Хавбек повредил голеностоп в середине первого тайма. В результате Очеретько потребовалась замена.

Характер травмы и сроки восстановления игрока станут известны позже.

В нынешнем сезоне Олег Очеретько сыграл за «Шахтер» 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.