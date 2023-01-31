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31 января 2023, 16:30 |
854
1

Зарплата Роналду: лишь 10% платит клуб, остальное – Саудовская Аравия

Государство щедро оплачивает контракты звезд

31 января 2023, 16:30 |
854
1
Зарплата Роналду: лишь 10% платит клуб, остальное – Саудовская Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

По информации The Athletic, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в новой команде будет зарабатывать 217 миллионов долларов в год, получит лишь 10% суммы от своего клуба.

Все остальное покроет государство Саудовская Аравия.

«Подписание Роналду - исторический шанс для клуба, для Саудовской Аравии и для нашего региона. Это один из лучших игроков в истории», — отметил источник.

При этом клуб и Федерация футбола Саудовской Аравии отказались комментировать информацию о том, что 90% зарплаты игрока покрывает бюджет государства.

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Источник The Athletic
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umnuy2
сумасшествие какое-то
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