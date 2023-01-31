Зарплата Роналду: лишь 10% платит клуб, остальное – Саудовская Аравия

По информации The Athletic, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в новой команде будет зарабатывать 217 миллионов долларов в год, получит лишь 10% суммы от своего клуба.

Все остальное покроет государство Саудовская Аравия.

«Подписание Роналду - исторический шанс для клуба, для Саудовской Аравии и для нашего региона. Это один из лучших игроков в истории», — отметил источник.

При этом клуб и Федерация футбола Саудовской Аравии отказались комментировать информацию о том, что 90% зарплаты игрока покрывает бюджет государства.