Зарплата Роналду: лишь 10% платит клуб, остальное – Саудовская Аравия
Государство щедро оплачивает контракты звезд
По информации The Athletic, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который в новой команде будет зарабатывать 217 миллионов долларов в год, получит лишь 10% суммы от своего клуба.
Все остальное покроет государство Саудовская Аравия.
«Подписание Роналду - исторический шанс для клуба, для Саудовской Аравии и для нашего региона. Это один из лучших игроков в истории», — отметил источник.
При этом клуб и Федерация футбола Саудовской Аравии отказались комментировать информацию о том, что 90% зарплаты игрока покрывает бюджет государства.
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