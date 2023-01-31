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Молодежные турниры
31 января 2023, 16:12 |
992
1

Жеребьевка отбора Евро-2025. Украина U-21 – во 2-й корзине, рф не допустили

Команда Руслана Ротаня узнает соперников по отбору

31 января 2023, 16:12 |
992
1
Жеребьевка отбора Евро-2025. Украина U-21 – во 2-й корзине, рф не допустили
УАФ

2 февраля состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2025 U-21, а молодежная сборная Украины оказалась во второй корзине.

Сборную россии U-21 не допустили, команда Лихтенштейна отказалась от участия, а сборная Словакии уже вышла в финальную часть в качестве организатора турнира.

Отбор начнется в марте 2023 года, то есть до старта финального турнира Евро-2023, который пройдет летом.

Корзина 1: Испания, Португалия, Германия, Франция, Нидерланды, Англия, Дания, Италия, Румыния.

Корзина 2: Хорватия, Швейцария, Бельгия, Чехия, Польша, Украина, Швеция, Австрия, Ирландия.

Корзина 3: Норвегия, Греция, Исландия, Словения, Израиль, Финляндия, Грузия, Сербия, Шотландия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Турция, Северная Македония, Уэльс, Белорусь, Северная Ирландия, Албания.

Корзина 5: Косово, Черногория, Молдова, Литва, Фарерские острова, Кипр, Казахстан, Азербайджан, Латвия.

Корзина 6: Мальта, Армения, Люксембург, Андорра, Эстония, Гибралтар, Сан-Марино.

На Евро-2025 выйдут 9 победителей групп, три лучшие команды, занявшие 2-е места, а также победители плей-офф, в котором сыграют 6 оставшихся обладателей вторых позиций.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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terhoha
А бульбашів на. хуя  допустили? 
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