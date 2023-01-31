Матвиенко в запасе, Кривцова нет. Состав Шахтера на контрольный матч

В 16:30 начнется контрольный матч между «Шахтером» и болгарским «Лудогорцем». Защитника Сергея Кривцова, который, по слухам, должен перебраться в МЛС, в заявке на игру нет.

А вот защитник Николай Матвиенко, который может перейти в «Брайтон», остался в запасе.

Шахтер: Пятов, Тейлор, Ракицкий, Козик, Гочолеишвили, Глущенко, Назарина, Очеретько, Борячук, Тотовицкий, Сикан