Украина. Премьер лига31 января 2023, 15:51 | Обновлено 31 января 2023, 16:32
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Матвиенко в запасе, Кривцова нет. Состав Шахтера на контрольный матч
Команда проведет спарринг на сборе в Турции
31 января 2023, 15:51 | Обновлено 31 января 2023, 16:32
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В 16:30 начнется контрольный матч между «Шахтером» и болгарским «Лудогорцем». Защитника Сергея Кривцова, который, по слухам, должен перебраться в МЛС, в заявке на игру нет.
А вот защитник Николай Матвиенко, который может перейти в «Брайтон», остался в запасе.
Шахтер: Пятов, Тейлор, Ракицкий, Козик, Гочолеишвили, Глущенко, Назарина, Очеретько, Борячук, Тотовицкий, Сикан
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Комментарии 2
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Та нікуди Микола не перейде вже. В принципі це можна було зрозуміти одразу після оголошення неадекватного цінника в 25-30 мільйонів. 20 (якщо вони були) - це вже свято якесь неймовірне.
Повернення сєпара
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