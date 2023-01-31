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  4. Матвиенко в запасе, Кривцова нет. Состав Шахтера на контрольный матч
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 15:51 | Обновлено 31 января 2023, 16:32
1026
2

Матвиенко в запасе, Кривцова нет. Состав Шахтера на контрольный матч

Команда проведет спарринг на сборе в Турции

31 января 2023, 15:51 | Обновлено 31 января 2023, 16:32
1026
2
Матвиенко в запасе, Кривцова нет. Состав Шахтера на контрольный матч
ФК Шахтер

В 16:30 начнется контрольный матч между «Шахтером» и болгарским «Лудогорцем». Защитника Сергея Кривцова, который, по слухам, должен перебраться в МЛС, в заявке на игру нет.

А вот защитник Николай Матвиенко, который может перейти в «Брайтон», остался в запасе.

Шахтер: Пятов, Тейлор, Ракицкий, Козик, Гочолеишвили, Глущенко, Назарина, Очеретько, Борячук, Тотовицкий, Сикан

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Шахтер Донецк Лудогорец контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шахтер - Лудогорец стартовые составы Николай Матвиенко Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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samir_d
Та нікуди Микола не перейде вже. В принципі це можна було зрозуміти одразу після оголошення неадекватного цінника в 25-30 мільйонів. 20 (якщо вони були) - це вже свято якесь неймовірне.
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Хутин Пуйло
Повернення сєпара
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