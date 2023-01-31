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Италия
31 января 2023, 15:15 | Обновлено 31 января 2023, 15:35
327
0

ВИДЕО. Забарный в Борнмуте, Брайтон и Матвиенко, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

31 января 2023, 15:15 | Обновлено 31 января 2023, 15:35
327
0
ВИДЕО. Забарный в Борнмуте, Брайтон и Матвиенко, ставим на Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
2. Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
3. Арсенал рассматривает возможность приобретения итальянского полузащитника Челси
4. Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам
5. Прогноз на матч Интер – Аталанта

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Источник Sport.ua
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