Италия31 января 2023, 15:15 | Обновлено 31 января 2023, 15:35
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ВИДЕО. Забарный в Борнмуте, Брайтон и Матвиенко, ставим на Интер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
31 января 2023, 15:15 | Обновлено 31 января 2023, 15:35
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1. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
2. Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
3. Арсенал рассматривает возможность приобретения итальянского полузащитника Челси
4. Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам
5. Прогноз на матч Интер – Аталанта
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