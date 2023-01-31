ВИДЕО. Забарный в Борнмуте, Брайтон и Матвиенко, ставим на Интер

1. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко

2. Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом

3. Арсенал рассматривает возможность приобретения итальянского полузащитника Челси

4. Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам

5. Прогноз на матч Интер – Аталанта

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