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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 15:07 | Обновлено 31 января 2023, 15:50
2201
3

Без Забарного, но с юным форвардом. Состав Динамо на контрольный матч

Матвей Пономаренко выйдет в основном составе

31 января 2023, 15:07 | Обновлено 31 января 2023, 15:50
2201
3
Без Забарного, но с юным форвардом. Состав Динамо на контрольный матч
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что шанс в первой команде получит 17-летний форвард Матвей Пономаренко, который ранее на правах аренды выступал за «Зарю» U-19.

Сообщается, что игра Матвея понравилась тренеру «Динамо» Мирче Луческу, поэтому игрок получит свой шанс показать себя во время тренировочного сбора.

У киевлян были проблемы в атаке во время первой части сезона, поэтому клуб находится в поисках нападающих. Пономаренко выйдет в основе на контрольный матч против «Аустрии» (старт в 15:30).

Динамо: Нещерет, Караваев, Бурда, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Диалло, Волошин, Пономаренко.

В составе нет основного защитника Ильи Забарного, который сегодня может перейти в «Борнмут».

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Умник
Удачи Матвей
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+2
Gargantua
это мальчик который недавно кажется 5 голов в одном матче за сборную забил
Ответить
+1
Gargantua
вот это мне нравится
Ответить
+1
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