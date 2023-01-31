Без Забарного, но с юным форвардом. Состав Динамо на контрольный матч

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что шанс в первой команде получит 17-летний форвард Матвей Пономаренко, который ранее на правах аренды выступал за «Зарю» U-19.

Сообщается, что игра Матвея понравилась тренеру «Динамо» Мирче Луческу, поэтому игрок получит свой шанс показать себя во время тренировочного сбора.

У киевлян были проблемы в атаке во время первой части сезона, поэтому клуб находится в поисках нападающих. Пономаренко выйдет в основе на контрольный матч против «Аустрии» (старт в 15:30).

Динамо: Нещерет, Караваев, Бурда, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Диалло, Волошин, Пономаренко.

В составе нет основного защитника Ильи Забарного, который сегодня может перейти в «Борнмут».