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  4. Георгий СУДАКОВ: «Никто так не верит в меня, как теща»
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 13:37 | Обновлено 31 января 2023, 13:48
410
0

Георгий СУДАКОВ: «Никто так не верит в меня, как теща»

Хавбек «Шахтера» – о своей мотивации

31 января 2023, 13:37 | Обновлено 31 января 2023, 13:48
410
0
Георгий СУДАКОВ: «Никто так не верит в меня, как теща»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, кто его мотивирует на новые свершения.

«Наверное, сам себя мотивирую. Есть мечта и цель, и я к ним иду. У меня мало кто верил. Я знаю, что я могу сделать и чего добиться. Делаю максимум, чтобы у меня все получилось.

Моя мотивация – это моя семья. Моя дочь, жена, родители. Наверное, никто так не верит в меня, как теща. Она – конец. Она – мой фанат. Из-за меня она стала смотреть футбол. Она уже разбирается в нем не хуже супруги», - сказал Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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