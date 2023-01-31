Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар рискует не помочь ПСЖ в матче против Монпелье
Франция
31 января 2023, 13:01 | Обновлено 31 января 2023, 13:10
162
0

Неймар рискует не помочь ПСЖ в матче против Монпелье

Бразильскому форварду диагностировали мышечную усталость

31 января 2023, 13:01 | Обновлено 31 января 2023, 13:10
162
0
Неймар рискует не помочь ПСЖ в матче против Монпелье
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий ПСЖ Неймар рискует пропустить матч 21-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

Бразильцу диагностировали мышечную усталость, тренерский штаб сейчас думает над тем, включать ли Неймара в заявку на игру.

30-летний футболист забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 18 матчах в этом сезоне.

Матч «Монпелье» – ПСЖ состоится в среду, 1 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Тренер ПСЖ: «Хотим усилиться, но пока не знаю, сможем ли это сделать»
Зиеш прилетел в Париж для завершения трансфера в ПСЖ
Монпелье – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Неймар Монпелье ПСЖ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Футбол | 30 января 2023, 22:40 17
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии

Суммарная сумма сделки может составить около 25 млн евро

ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
Футбол | 31 января 2023, 05:15 3
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»
ПОВОРОЗНЮК: «Димончик, у меня футбольный клуб, а у тебя – только газета»

Президент «Ингульца» в очередной раз обратился с претензиями к журналисту

Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
Футбол | 31.01.2023, 11:30
Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
Стали известны детали контракта Забарного с Борнмутом
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
Футбол | 31.01.2023, 13:59
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Футбол | 31.01.2023, 07:20
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Стало известно, сколько получит Динамо за переход Забарного в Борнмут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
29.01.2023, 17:04 14
Футбол
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
30.01.2023, 17:04 19
Футбол
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
30.01.2023, 07:50 5
Теннис
Украинка в 4-часовом триллере обыграла россиянку и взяла трофей в Турции
Украинка в 4-часовом триллере обыграла россиянку и взяла трофей в Турции
29.01.2023, 13:45 6
Теннис
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
30.01.2023, 10:11 9
Футбол
ВИДЕО. Верим в ВСУ! Селезнев забил лучший гол в карьере
ВИДЕО. Верим в ВСУ! Селезнев забил лучший гол в карьере
29.01.2023, 20:05 8
Футзал
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
ВИДЕО. Финты и пяточки. Как Ярмоленко издевается над соперниками в ОАЭ
30.01.2023, 13:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности