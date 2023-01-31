Франция31 января 2023, 13:01 | Обновлено 31 января 2023, 13:10
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Неймар рискует не помочь ПСЖ в матче против Монпелье
Бразильскому форварду диагностировали мышечную усталость
31 января 2023, 13:01 | Обновлено 31 января 2023, 13:10
162
0
Нападающий ПСЖ Неймар рискует пропустить матч 21-го тура Лиги 1 против «Монпелье».
Бразильцу диагностировали мышечную усталость, тренерский штаб сейчас думает над тем, включать ли Неймара в заявку на игру.
30-летний футболист забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 18 матчах в этом сезоне.
Матч «Монпелье» – ПСЖ состоится в среду, 1 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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