Марта Костюк – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 января украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Хуахине.

В первом раунде украинка сразится против Лян Эньшуо из Китайского Тайбэя (№364 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Русе – Хан. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки не играли на взрослом уровне.

Во втором круге победительница матча сыграет с японкой Нао Хибино (№139 WTA).

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