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  4. Марта Костюк – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 января 2023, 10:35 |
91
0

Марта Костюк – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга на турнире в Хуахине

31 января 2023, 10:35 |
91
0
Марта Костюк – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 января украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Хуахине.

В первом раунде украинка сразится против Лян Эньшуо из Китайского Тайбэя (№364 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Русе – Хан. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли на взрослом уровне.

Во втором круге победительница матча сыграет с японкой Нао Хибино (№139 WTA).

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Источник Sport.ua
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