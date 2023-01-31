Даяна Ястремская – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга на турнире в Хуахине
31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Хуахине.
В первом раунде украинка сразится против японки Маюки Учидзимы (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Л. Фругвиртова – Маттек-Сандс. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча сыграет с Татьяной Марией из Германии (№63 WTA).
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