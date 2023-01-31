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WTA
31 января 2023, 10:18 | Обновлено 31 января 2023, 10:35
168
0

Даяна Ястремская – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга на турнире в Хуахине

31 января 2023, 10:18 | Обновлено 31 января 2023, 10:35
168
0
Даяна Ястремская – Моюка Учидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Хуахине.

В первом раунде украинка сразится против японки Маюки Учидзимы (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Л. Фругвиртова – Маттек-Сандс. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Во втором круге победительница матча сыграет с Татьяной Марией из Германии (№63 WTA).

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Моюка Учидзима Даяна Ястремская WTA Хуахин смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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