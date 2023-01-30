Англия30 января 2023, 20:13 | Обновлено 30 января 2023, 20:26
312
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Фирмино подпишет контракт с Ливерпулем до 2025 года
Бразильский нападающий останется в английском клубе
30 января 2023, 20:13 | Обновлено 30 января 2023, 20:26
312
0
Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к продлению контракта с клубом. Переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии.
Бразилец продлит контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Текущее соглашение Фирмино с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
Отметим, что в этом сезоне на счету Фирмино 7 мячей и 3 голевые передачи в 13 матчах АПЛ.
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