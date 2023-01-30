Фирмино подпишет контракт с Ливерпулем до 2025 года

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к продлению контракта с клубом. Переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии.

Бразилец продлит контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Текущее соглашение Фирмино с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Отметим, что в этом сезоне на счету Фирмино 7 мячей и 3 голевые передачи в 13 матчах АПЛ.