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Англия
30 января 2023, 20:13 | Обновлено 30 января 2023, 20:26
312
0

Фирмино подпишет контракт с Ливерпулем до 2025 года

Бразильский нападающий останется в английском клубе

30 января 2023, 20:13 | Обновлено 30 января 2023, 20:26
312
0
Фирмино подпишет контракт с Ливерпулем до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино близок к продлению контракта с клубом. Переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии.

Бразилец продлит контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Текущее соглашение Фирмино с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Отметим, что в этом сезоне на счету Фирмино 7 мячей и 3 голевые передачи в 13 матчах АПЛ.

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Роберто Фирмино Ливерпуль продление контракта
Источник Николо Скира
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