Англия30 января 2023, 18:00 | Обновлено 30 января 2023, 18:11
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Манчестер Сити планирует подписать долгосрочный контракт c Льюисом
«Горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом
30 января 2023, 18:00 | Обновлено 30 января 2023, 18:11
398
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«Манчестер Сити» планирует подписать новое трудовое соглашение с защитником Рико Льюисом.
«Горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом. Клуб хочет продлить контракт с Льюисом до лета 2028 года.
В этом сезоне игрок принял участие в 14 матчах за команду Пепа Гвардиолы и отметился одним забитым мячом.
Действующий договор Льюиса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года.
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