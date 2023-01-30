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Англия
30 января 2023, 18:00 | Обновлено 30 января 2023, 18:11
398
0

Манчестер Сити планирует подписать долгосрочный контракт c Льюисом

«Горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом

30 января 2023, 18:00 | Обновлено 30 января 2023, 18:11
398
0
Манчестер Сити планирует подписать долгосрочный контракт c Льюисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рико Льюис

«Манчестер Сити» планирует подписать новое трудовое соглашение с защитником Рико Льюисом.

«Горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом. Клуб хочет продлить контракт с Льюисом до лета 2028 года.

В этом сезоне игрок принял участие в 14 матчах за команду Пепа Гвардиолы и отметился одним забитым мячом.

Действующий договор Льюиса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года.

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Манчестер Сити Рико Льюис продление контракта
Источник Николо Скира
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