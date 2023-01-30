Манчестер Сити планирует подписать долгосрочный контракт c Льюисом

«Манчестер Сити» планирует подписать новое трудовое соглашение с защитником Рико Льюисом.

«Горожане» уже начали переговоры с 18-летним футболистом. Клуб хочет продлить контракт с Льюисом до лета 2028 года.

В этом сезоне игрок принял участие в 14 матчах за команду Пепа Гвардиолы и отметился одним забитым мячом.

Действующий договор Льюиса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года.