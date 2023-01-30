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Англия
30 января 2023, 17:17 | Обновлено 30 января 2023, 17:28
305
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал хавбека Фламенго

Жоао Гомес продолжит карьеру в АПЛ

30 января 2023, 17:17 | Обновлено 30 января 2023, 17:28
305
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал хавбека Фламенго
ФК Вулверхэмптон. Жоао Гомес

Состав английского «Вулверхэмптона» пополнил полузащитник «Фламенго» Жоао Гомес.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро.

Клуб АПЛ подписал с 21-летним бразильцем контракт на пять с половиной лет с опцией продления еще на 12 месяцев.

Жоао Гомес провел за «Фламенго» более 100 матчей и помог команде выиграть Кубок Либертадорес в прошлом году.

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Жоао Гомес Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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