Англия30 января 2023, 17:17 | Обновлено 30 января 2023, 17:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал хавбека Фламенго
Жоао Гомес продолжит карьеру в АПЛ
30 января 2023, 17:17 | Обновлено 30 января 2023, 17:28
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Состав английского «Вулверхэмптона» пополнил полузащитник «Фламенго» Жоао Гомес.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро.
Клуб АПЛ подписал с 21-летним бразильцем контракт на пять с половиной лет с опцией продления еще на 12 месяцев.
Жоао Гомес провел за «Фламенго» более 100 матчей и помог команде выиграть Кубок Либертадорес в прошлом году.
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