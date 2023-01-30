ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал хавбека Фламенго

Состав английского «Вулверхэмптона» пополнил полузащитник «Фламенго» Жоао Гомес.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 18,7 млн евро.

Клуб АПЛ подписал с 21-летним бразильцем контракт на пять с половиной лет с опцией продления еще на 12 месяцев.

Жоао Гомес провел за «Фламенго» более 100 матчей и помог команде выиграть Кубок Либертадорес в прошлом году.