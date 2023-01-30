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Бразилия
30 января 2023, 16:29 | Обновлено 30 января 2023, 16:32
1031
0

Есть погибшие. В Бразилия упал с моста автобус с футбольной командой

Трагедия случилась в штате Минас-Жерайс

30 января 2023, 16:29 | Обновлено 30 января 2023, 16:32
1031
0
Есть погибшие. В Бразилия упал с моста автобус с футбольной командой
g1.globo.com

В бразильском штате Минас-Жерайс произошло серьезное ДТП с участием автобус, в котором ехала местная футбольная команда под названием Esporte Clube Vila Maria Helena.

Бус с футболистами рухнул с моста. В автобусе находились водитель, тренерский штаб и футболисты команды. Сообщается, что в результате падения четыре человека погибли, получив травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Еще 29 человек были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.

Источник утверждает, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил падение машины с моста. Поездка была официальной, перевозчик имел лицензию на оказание услуг от Национального агентства наземного транспорта.

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Источник Sport.ua
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