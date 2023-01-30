Есть погибшие. В Бразилия упал с моста автобус с футбольной командой

В бразильском штате Минас-Жерайс произошло серьезное ДТП с участием автобус, в котором ехала местная футбольная команда под названием Esporte Clube Vila Maria Helena.

Бус с футболистами рухнул с моста. В автобусе находились водитель, тренерский штаб и футболисты команды. Сообщается, что в результате падения четыре человека погибли, получив травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Еще 29 человек были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.

Источник утверждает, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил падение машины с моста. Поездка была официальной, перевозчик имел лицензию на оказание услуг от Национального агентства наземного транспорта.