Есть погибшие. В Бразилия упал с моста автобус с футбольной командой
Трагедия случилась в штате Минас-Жерайс
В бразильском штате Минас-Жерайс произошло серьезное ДТП с участием автобус, в котором ехала местная футбольная команда под названием Esporte Clube Vila Maria Helena.
Бус с футболистами рухнул с моста. В автобусе находились водитель, тренерский штаб и футболисты команды. Сообщается, что в результате падения четыре человека погибли, получив травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Еще 29 человек были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.
Источник утверждает, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил падение машины с моста. Поездка была официальной, перевозчик имел лицензию на оказание услуг от Национального агентства наземного транспорта.
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