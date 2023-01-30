ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко арендовал форварда Ромы
Элдор Шомуродов продолжит карьеру в «Специи»
«Специя», за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, официально сообщила о подписании форварда «Ромы» Элдора Шомуродова. Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Стоимость аренды – 1,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Шомуродов получает недостаточно игровой практики в «Роме». На счету 27-летнего узбекского форварда 1 гол в 8 матчах во всех турнирах.
«Специя» на данный момент идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на 6 очков.
Welcome Eldor! 💥⚪️⚫️@eshomurodov14 pic.twitter.com/Jedv0Pmv2P— Spezia Calcio (@acspezia) January 30, 2023
The team is complete 🗺️📍#Shomurodov pic.twitter.com/sO4f3tReyA— Spezia Calcio (@acspezia) January 30, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У лучшего бомбардира «шпор» будет последняя возможность пойти за трофеями
По два поединка проведут «Реал» и «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б