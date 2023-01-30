ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Коваленко арендовал форварда Ромы

«Специя», за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, официально сообщила о подписании форварда «Ромы» Элдора Шомуродова. Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Стоимость аренды – 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Шомуродов получает недостаточно игровой практики в «Роме». На счету 27-летнего узбекского форварда 1 гол в 8 матчах во всех турнирах.

«Специя» на данный момент идет 17-й в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на 6 очков.