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  4. Звездный защитник Манчестер Сити перейдет в Баварию
Германия
30 января 2023, 15:50 |
1313
0

Звездный защитник Манчестер Сити перейдет в Баварию

Жоау Канселу продолжит карьеру в Германии

30 января 2023, 15:50 |
1313
0
Звездный защитник Манчестер Сити перейдет в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу до конца январского трансферного окна перейдет в «Баварию». Об этом сообщают английские СМИ.

Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Скорее всего, в соглашении будет прописана опция выкупа для «Баварии».

Сам Канселу также хочет сменить клуб, поскольку в последнее время получается меньше игровой практики в «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 5 ассистов в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.

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Жоау Канселу Манчестер Сити Бавария аренда игрока
Источник The Athletic
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