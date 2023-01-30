Звездный защитник Манчестер Сити перейдет в Баварию

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу до конца январского трансферного окна перейдет в «Баварию». Об этом сообщают английские СМИ.

Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Скорее всего, в соглашении будет прописана опция выкупа для «Баварии».

Сам Канселу также хочет сменить клуб, поскольку в последнее время получается меньше игровой практики в «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 5 ассистов в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего португальца оценивается в 70 миллионов евро.