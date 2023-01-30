Получите Эль-Классико! Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании

30 января состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании 2022/23.

И волею жереба в одну пару сведены гранды испанского футбола – «Реал» и «Барселона».

В другой полуфинальной паре силами померяются «Осасуна» и «Атлетик» Бильбао.

Зрителей ждет Эль-Классико – дуэль из двух матчей, которые состоятся 7–9 февраля и 1–3 марта.

Финал Копа дель Рэй запланирована на 6 мая 2023 года.

Кубок Испании 2022/23

Жеребьевка 1/2 финала

Реал Мадрид – Барселона

Осасуна – Атлетик Бильбао

Даты матчей: 7–9 февраля, 1–3 марта