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Испания
30 января 2023, 14:55 | Обновлено 30 января 2023, 15:12
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0

Получите Эль-Классико! Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании

По два поединка проведут «Реал» и «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б

30 января 2023, 14:55 | Обновлено 30 января 2023, 15:12
506
0
Получите Эль-Классико! Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании
ФК Барселона

30 января состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании 2022/23.

И волею жереба в одну пару сведены гранды испанского футбола – «Реал» и «Барселона».

В другой полуфинальной паре силами померяются «Осасуна» и «Атлетик» Бильбао.

Зрителей ждет Эль-Классико – дуэль из двух матчей, которые состоятся 7–9 февраля и 1–3 марта.

Финал Копа дель Рэй запланирована на 6 мая 2023 года.

Кубок Испании 2022/23

Жеребьевка 1/2 финала

  • Реал Мадрид – Барселона
  • Осасуна – Атлетик Бильбао

Даты матчей: 7–9 февраля, 1–3 марта

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Кубок Испании по футболу жеребьевка Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Барселона - Реал Атлетик Бильбао Осасуна
Источник Sport.ua
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