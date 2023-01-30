Испания30 января 2023, 14:55 | Обновлено 30 января 2023, 15:12
506
0
Получите Эль-Классико! Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании
По два поединка проведут «Реал» и «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б
30 января 2023, 14:55 | Обновлено 30 января 2023, 15:12
506
0
30 января состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании 2022/23.
И волею жереба в одну пару сведены гранды испанского футбола – «Реал» и «Барселона».
В другой полуфинальной паре силами померяются «Осасуна» и «Атлетик» Бильбао.
Зрителей ждет Эль-Классико – дуэль из двух матчей, которые состоятся 7–9 февраля и 1–3 марта.
Финал Копа дель Рэй запланирована на 6 мая 2023 года.
Кубок Испании 2022/23
Жеребьевка 1/2 финала
- Реал Мадрид – Барселона
- Осасуна – Атлетик Бильбао
Даты матчей: 7–9 февраля, 1–3 марта
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2023, 21:50 22
Илья Забарный может перейти в «Астон Виллу», Унаи Эмери одобряет трансфер
Футбол | 30 января 2023, 07:05 10
Роман Карасюк отметился «интересным» поступком
Другие виды | 30.01.2023, 12:14
Футбол | 29.01.2023, 17:30
Футбол | 30.01.2023, 12:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2023, 13:27 25
28.01.2023, 19:25 6
28.01.2023, 19:41 15
29.01.2023, 02:16 2
28.01.2023, 11:39 2
29.01.2023, 02:00 7
28.01.2023, 13:13 11
30.01.2023, 07:50 5