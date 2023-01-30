Безответная лояльность: Кейну пора покинуть Тоттенхэм

Всю свою карьеру Гарри Кейн проводит в «Тоттенхэме». В молодые годы «шпоры» отправляли своего воспитанника в «Лейтон Ориент», «Милуолл», «Норвич» и «Лестер» на правах аренды, но лондонский клуб всегда был для него главным. С 2014 года Кейн является стабильным игроком основы «Тоттенхэма». Более того, через несколько матчей он, вероятно, побьет рекорд Джимми Гривза и единолично станет лучшим бомбардиром в истории клуба.

Лояльность англичанина к «шпорам» впечатляет. С сезона 2014/15 он только в Премьер-лиге забивает не менее 17-ти голов ежегодно. В нынешней кампании, далекой от окончания, на его счету уже 16 мячей. Кейн делает все, чтобы помочь команде: забивает, отдает результативные передачи и отрабатывает в обороне. Но у него до сих пор нет ни одного трофея в составе родного клуба. Вместе с «Тоттенхэмом» футболист стабильно борется лишь за место в Лиге чемпионов.

У Кейна становится все меньше мотивации оставаться в родном клубе. Уже в этом сезоне он войдет в историю «шпор», став их лучшим бомбардиром. Это будет исторический момент и для игрока, и для клуба. Но рекорды рано или поздно падут, а трофеи остаются с футболистами навсегда. Этим Гарри похвастаться не может. В этом сезоне «Тоттенхэм» снова борется лишь за место в топ-4 АПЛ, ну и может за Кубок Англии. Лондонцы вышли в плей-офф ЛЧ, но вряд ли их путь там будет долгим.

Кейн уже несколько раз мог покинуть родной клуб. Расставание с Маурисио Почеттино было болезненным, но на его место пришел Жозе Моуринью. Португалец – прирожденный победитель и один из лучших тренеров мира. Его приход вдохнул новую жизнь в команду. Некоторое время «шпоры» даже лидировали в АПЛ. Впервые за долгое время лондонцы могли выиграть трофей, когда дошли до финала Кубка лиги. Турнир не самый престижный, но надо же с чего-то начинать восхождение на победный путь.

Все закончилось, особо и не начавшись. «Тоттенхэм» уволил Моуринью, не дав тому доработать до конца сезона. Финал Кубка лиги «шпоры», конечно, проиграли. После этого Кейн был очень близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб. Нападающему такого калибра нечего было делать в Лиге конференций, куда квалифицировался «Тоттенхэм». Летом 2021 года Гарри мог перейти в «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола открыто подтверждал интерес к форварду. Однако президент «шпор» Даниэль Леви требовал за футболиста настолько большую сумму, что даже чемпионы Англии не смогли ее выложить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Кейн был расстроен срывом трансфера и долгое время не появлялся в расположении клуба. После Моуринью «Тоттенхэм» возглавил его соотечественник – Нуну Эшпириту Санту. При нем «шпоры» скатывались все ниже – как по игре, так и по результатам. Нуну продержался в лондонском клубе всего 3 месяца, а уход Кейна стал все более очевидным. Однако после португальцев «Тоттенхэм» неожиданно возглавил Антонио Конте. Итальянец обычно не берет команды посреди сезона, да и на трансферном рынке не привык экономить, а «шпоры» расточительностью не славятся.

Кейн был очень воодушевлен приходом еще одного именитого специалиста в лондонский клуб. Футболист высоко отзывался о новом тренере и высоких стандартах, которые он задает игрокам. Конте спас практически безнадежный сезон для «Тоттенхэма» – «шпоры» финишировали в топ-4 АПЛ, правда, не без помощи «Арсенала», который отправился в Лигу Европы. Нынешняя кампания тоже неплохо начиналась для лондонцев, но после перерыва на чемпионат мира результаты у команды существенно ухудшились. Итальянец уже тоже не столь оптимистичен.

«Тоттенхэм» движется к очередному кризису. Команда может остаться без Лиги чемпионов, ее лучший бомбардир снова близок к уходу, а тренер открыто выражает недовольство игроками и действиями клуба по усилению состава. Контракт Конте с лондонцами рассчитан до конца сезона. СМИ все чаще пишут о том, что «шпоры» не предложат специалисту новое соглашение. Поговаривают даже, что «Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино, но для одного из лидеров коллектива вряд ли это является определяющим моментом для его будущего.

Контракт Кейна с лондонцами рассчитан до июня 2024 года. Летом будет идеальный момент для ухода. Гарри отдает «шпорам» лучшие годы своей карьеры, но эта лояльность остается безответной – клуб топчется на месте. Форварду в любом случае невыгодно оставаться в «Тоттенхэме». Если Конте сохранит свой пост, значит, «шпоры» продолжат работу над проектом, в котором основная ставка делается на молодежь. Если итальянец уйдет, лондонцам придется начинать все сначала. У Кейна нет времени ни на один из этих вариантов.

Лидеру «Тотенхэма» сейчас 29 лет. Гарри по-прежнему в хорошей форме, но времени у него остается не так много. По ходу сезона он войдет в историю родного клуба, а летом может помочь ему заработать на своей продаже. По слухам, Леви требует за игрока 100 млн фунтов. Для клубов не из АПЛ цена будет ниже. Главными претендентами на Кейна считаются «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Бавария». Все 3 клуба нуждаются в качественных нападающих, а последние 2 являются гарантами титулов. Это именно то, что нужно капитану сборной Англии. Пора идти за трофеями.

Текст: meta.ua/sport