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  4. «Флаги рф, бокал лукашенко и успех соболенко». ФТУ требует наказать россию
Australian Open
30 января 2023, 13:49 |
595
0

«Флаги рф, бокал лукашенко и успех соболенко». ФТУ требует наказать россию

Федерация настаивает на полной изоляции агрессора

30 января 2023, 13:49 |
595
0
«Флаги рф, бокал лукашенко и успех соболенко». ФТУ требует наказать россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Федерация тенниса Украины требует полностью отстранить спортсменов из россии и беларуси от международных соревнований. Чиновники обращают внимание на Australian Open, где отметились любители путина, а женский турнир выиграла представительница беларуси.

«Федерация тенниса Украины обращается к международному теннисному сообществу обратить внимание на общественную реакцию на победу Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Мы неоднократно призывали запретить выступления всех без исключения российских и белорусских спортсменов на всех мировых аренах. Дело даже не в самих спортсменах, хотя многие из них являются активными сторонниками своих тоталитарных режимов и страстно поддерживают кровавую войну против Украины, а некоторые даже формально служат в вооруженных силах. Главным моментом, который мы хотим отметить, является то, что государства-агрессоры используют любые достижения своих атлетов для пропаганды и восхваления собственной системы и людоедской идеологии.

Пример Арины Соболенко, выигравшей Открытый чемпионат Австралии, является свидетельством справедливости вышеприведенного тезиса. После трансляции полуфинала и финала соревнований, который пиратским методом появился в эфире национального белорусского телеканала, что само по себе является нарушением международного права, самопровозглашенный президент лукашенко хвастается победой белорусской теннисистки и поднимает бокал за ее успех. Его совсем не беспокоит то, что Соболенко выступает под нейтральным флагом, как того требуют международные теннисные организации. Для него, как в принципе и для многих других, она представляет беларусь и прославляет именно ее.

Открытый чемпионат Австралии показал и другие примеры того, что спортсменов без флагов никто не отделяет от их стран. Вакханалия с российскими флагами и фотографиями на фоне портретов военного преступника путина является еще одним аргументом изменить ошибочные решения... Эти события ярко демонстрируют, что спорт не является «вне политики». Напротив, он олицетворяет собой одно из политических направлений. Он используется режимами в своих пропагандистских целях.

Можно по-разному относиться к конкретным спортсменам из тех или иных государств. Но как можно воспринимать страны-агрессоры, которые заливают Украину кровью? Они должны быть наказаны уже сегодня. И запрет выступлений спортсменов на международных аренах – одно из действенных средств изоляции россии и белоруси. Это средство необходимо применить как можно скорее вместо того, чтобы предоставлять агрессорам площадки для их самопиара.

Призываем изолировать русских и белорусских спортсменов в границах их государств немедленно».

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Источник Федерация тенниса Украины
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