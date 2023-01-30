Италия30 января 2023, 12:50 | Обновлено 30 января 2023, 13:32
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ВИДЕО. У Эвертона новый тренер, Алвес играет в тюрьме, ставим на Верону
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
30 января 2023, 12:50 | Обновлено 30 января 2023, 13:32
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1. Марокканская звезда ЧМ продолжит карьеру в клубе с Малиновским
2. Эвертон назначил нового тренера
3. Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
4. Прогноз на матч Удинезе – Верона
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