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  4. ВИДЕО. У Эвертона новый тренер, Алвес играет в тюрьме, ставим на Верону
Италия
30 января 2023, 12:50 | Обновлено 30 января 2023, 13:32
784
0

ВИДЕО. У Эвертона новый тренер, Алвес играет в тюрьме, ставим на Верону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

30 января 2023, 12:50 | Обновлено 30 января 2023, 13:32
784
0
ВИДЕО. У Эвертона новый тренер, Алвес играет в тюрьме, ставим на Верону
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Марокканская звезда ЧМ продолжит карьеру в клубе с Малиновским
2. Эвертон назначил нового тренера
3. Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
4. Прогноз на матч Удинезе – Верона

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Источник Sport.ua
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