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  4. Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»
Украина. Премьер лига
30 января 2023, 12:10 |
526
0

Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»

Никита Шевченко рассказал о сложной ситуации в семье

30 января 2023, 12:10 |
526
0
Вратарь Александрии: «Родители в Горловке, четыре года их не видел»
ФК Александрия. Никита Шевченко

Новичок «Александрии» вратарь Никита Шевченко рассказал о том, что его родители сейчас вынуждены проживать на оккупированной россией территории.

– Вы родом из Горловки, которая оккупирована уже почти девять лет, у вас там есть родные, общаетесь?

– Да, мои родители сейчас в Горловке.

– Какая там сейчас ситуация?

– Война. Очень тяжело, люди выживают. Мои родители там потому, что моя бабушка не ходит и они за ней присматривают. Они не могут уехать от нее. Я не видел маму с отцом уже четыре года, разве что по видеосвязи. Там проблемы с водой, мой папа ходит на рудник. Со светом вроде бы все нормально.

– Как вы думаете, когда завершится война?

– Надеюсь, что завершится как можно скорее и нашей победой. Первое, что я сделаю после ее завершения, поеду в Горловку к родственникам.

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Александрия Никита Шевченко российско-украинская война
Источник Український футбол
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