Де Дзерби хочет в еврокубки. Надеется сохранить состав Брайтона

Тренер Роберто Де Дзерби хочет в первый сезон работы с «Брайтоном» вывести команду в еврокубки, поэтому надеется, что клуб никого в январе не продаст.

Сейчас «Брайтон» отказал «Арсеналу», который предложил 70 миллионов фунтов за хавбека Мойсеса Кайседо.

«Надеюсь, Кайседо останется с нами. Руководство клуба знает мое мнение. Мы уже продали Троссарда в «Арсенал», а если уйдет Кайседо, то будет сложно бороться за еврокубки».

«Если мы сохраним нынешний состав, то команда готов сражаться за место в Европе», — сказал Де Дзерби.

Команда экс-тренера «Шахтера» в АПЛ идет на 6-й позиции.