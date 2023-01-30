22-летний аргентинский левый вингер Бенхамин Гарре со спокойной душой перебрался из «Расинга» в «крылья советов», которые играют на россии.

Гарре – воспитанник английского гранда «Манчестер Сити». Он успел поиграть за молодежные команды «горожан», однако в основу не попал и поехал на родину в «Расинг», поиграв затем и в «Уракане». В итоге игроку, видимо, понравился уровень футбола на болотах и он перешел в «крылья советов».

Клуб из россии выложил за него 1.7 млн евро и подписал контракт до 2026 года.

Но самое интересное, что Гарре будет играть в этой команде вместе с украинским футболистом дмитрием иванисенем, который с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ни разу не осудил действия страны-террориста и продолжает играть в рф.