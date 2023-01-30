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30 января 2023, 07:05 | Обновлено 30 января 2023, 07:09
2986
1

Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть

Роман Карасюк отметился «интересным» поступком

30 января 2023, 07:05 | Обновлено 30 января 2023, 07:09
2986
1
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
ФК Рух Львов. Роман Красюк

Украинский футболист Роман Карасюк, видимо, забыл о том, что россия на протяжении 12 месяцев продолжает убивать украинцев.

31-летний экс-футболист «Руха» сыграл за армянский «Пюник» против «ска-хабаровск» и «химок», которые являются клубами из рф.

Но самое интересное то, что Роман решил это скрыть. В заявке «Пюника» на эти два матча его фамилии не было. Тем не менее Карасюк появился на поле во втором тайме в матче против «ска-хабаровск», но не под своим 17-м номером, а под 23-м. Аналогичная история произошла и в поединке против «химок». А вишенкой на торте стало решение игрока не надевать футболку со своей фамилией...

Как сообщает «FootballHub», на вопрос, почему футболист играл не в своей форме, он ответил, что футболка – грязная.

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Роман Карасюк российско-украинская война товарищеские матчи Пюник СКА-Хабаровск Химки
Источник FootballHub
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Фанькин кот
А в чём проблема? Ведь он играл не за, а ПРОТИВ россиян. И выиграл - значит молодец!
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