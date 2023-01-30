Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Роман Карасюк отметился «интересным» поступком
Украинский футболист Роман Карасюк, видимо, забыл о том, что россия на протяжении 12 месяцев продолжает убивать украинцев.
31-летний экс-футболист «Руха» сыграл за армянский «Пюник» против «ска-хабаровск» и «химок», которые являются клубами из рф.
Но самое интересное то, что Роман решил это скрыть. В заявке «Пюника» на эти два матча его фамилии не было. Тем не менее Карасюк появился на поле во втором тайме в матче против «ска-хабаровск», но не под своим 17-м номером, а под 23-м. Аналогичная история произошла и в поединке против «химок». А вишенкой на торте стало решение игрока не надевать футболку со своей фамилией...
Как сообщает «FootballHub», на вопрос, почему футболист играл не в своей форме, он ответил, что футболка – грязная.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор четырех матче чемпионата Испании по футболу за 29 января
Британский боксер – о высказываниях украинца