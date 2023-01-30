ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ вернул украинца из Узбекистана, которого ждали фанаты клуба

Украинский футболист Александр Насонов официально вернулся в черкасский ЛНЗ.

30-летний защитник ранее выступал за «Пахтакор» в Узбекистане под руководством украинского тренера Максима Шацких.

Насонов играл за ЛНЗ в 2021 году. В составе команды он провел 17 матчей и забил 3 гола. Детали сделки не разглашаются. Александр будет играть под 23-м номером.

ЛНЗ в оригинальном стиле объявил о возвращении игрока. Черкасский клуб опубликовал видео в своем Instragram, на которых появляются нарезки сообщений болельщиков клуба, который просят вернуть Насонова.

В текущем сезоне Александр провел 10 матчей за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана. Голевым действиями не отметился.