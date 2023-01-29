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Испания
29 января 2023, 19:27 | Обновлено 29 января 2023, 19:29
197
0

Иньяки Уильямс не сыграет в Ла Лиге за Атлетик впервые почти что за 7 лет

Прервалась неимоверная серия нападающего

29 января 2023, 19:27 | Обновлено 29 января 2023, 19:29
197
0
Иньяки Уильямс не сыграет в Ла Лиге за Атлетик впервые почти что за 7 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Уильямс

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс пропустит матч 19-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который состоится в Виго сегодня, в воскресенье, 29 января. Команды начнут встречу в 19:30 по киевскому времени.

28-летний испанец не появится на поле из-за мышечного повреждения.

Иньяки Уильямс пропустит матч «Атлетика» впервые почти что за 7 лет. До этого он принимал участие в 251 игре басков кряду. В последний раз он не играл за «Атлетик» 7 апреля 2016 года в поединке против «Малаги».

В нынешнем сезоне Иньяки Уильямс провел в общей сложности 28 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.

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Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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