Иньяки Уильямс не сыграет в Ла Лиге за Атлетик впервые почти что за 7 лет
Прервалась неимоверная серия нападающего
Нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс пропустит матч 19-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который состоится в Виго сегодня, в воскресенье, 29 января. Команды начнут встречу в 19:30 по киевскому времени.
28-летний испанец не появится на поле из-за мышечного повреждения.
Иньяки Уильямс пропустит матч «Атлетика» впервые почти что за 7 лет. До этого он принимал участие в 251 игре басков кряду. В последний раз он не играл за «Атлетик» 7 апреля 2016 года в поединке против «Малаги».
В нынешнем сезоне Иньяки Уильямс провел в общей сложности 28 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
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