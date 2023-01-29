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Англия
29 января 2023, 17:04 | Обновлено 29 января 2023, 17:05
4210
1

Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов

Вингер «Челси» оценил эту новость

29 января 2023, 17:04 | Обновлено 29 января 2023, 17:05
4210
1
Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
ФК Челси. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик забавно отреагировал на атаку боевыми беспилотниками завода по изготовлению боеприпасов в Исфахане (Иран).

Мудрик опубликовал сторис с благодарностью для израильской стороны.

Отметим, что на этом заводе предположительно производили дроны-камикадзе Shahed 131/136, которые Иран поставляет россии.

Также сообщалось, что кроме удара по Исфахану в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

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Михаил Мудрик Иран российско-украинская война
Источник Sport.ua
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Фанькин кот
Это Забарный реагирует ЗАБАВНО. А Миша Мудрик отреагировал МУДРО!
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