Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов

Вингер «Челси» Михаил Мудрик забавно отреагировал на атаку боевыми беспилотниками завода по изготовлению боеприпасов в Исфахане (Иран).

Мудрик опубликовал сторис с благодарностью для израильской стороны.

Отметим, что на этом заводе предположительно производили дроны-камикадзе Shahed 131/136, которые Иран поставляет россии.

Также сообщалось, что кроме удара по Исфахану в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.