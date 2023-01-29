Мудрик забавно отреагировал на бомбардировки иранских военных объектов
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик забавно отреагировал на атаку боевыми беспилотниками завода по изготовлению боеприпасов в Исфахане (Иран).
Мудрик опубликовал сторис с благодарностью для израильской стороны.
Отметим, что на этом заводе предположительно производили дроны-камикадзе Shahed 131/136, которые Иран поставляет россии.
Также сообщалось, что кроме удара по Исфахану в иранском городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.
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