Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таиланде
WTA
29 января 2023, 16:07 |
501
2

Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таиланде

Марта сразится с Лян Ен-Шуо из Китайского Тайбэя

29 января 2023, 16:07 |
501
2
Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таиланде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA 250 в Хуахине, который стартует в понедельник.

В первом круге украинка встретится с Лян Ен-Шуо из Китайского Тайбэя (№345 WTA), которая успешно преодолела сито квалификации.

В парной сетке турнира в Хуахине Марта сыграет вместе с Еленой-Габриэлой Русе. Первыми соперницами украинско-румынской пары станут китаянки Ван Синьюй и Чжу Линь.

Ранее первых соперниц узнали Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

По теме:
Десятый титул Джоковича, белорусские пираты и австралийский атаман
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц
WTA Хуахин Лян Ен-Шуо Марта Костюк
Источник WTA
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Футбол | 29 января 2023, 02:16 2
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако

Украинец получил высокую оценку

ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Теннис | 29 января 2023, 03:45 7
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко

И речь не про шпица...

Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Биатлон | 29.01.2023, 12:57
Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
Теннис | 28.01.2023, 17:59
Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
Ни одного брейка. Снигур разгромно проиграла в полуфинале 60-тысячника
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Футбол | 28.01.2023, 22:35
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
а з лівим стегном вже все гаразд?
Ответить
+2
Andre Chil
Тю, а я вже подумав Тіщенко🤣
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
28.01.2023, 19:41 14
Футбол
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина финишировала 7-й в персьюте
28.01.2023, 12:09 4
Биатлон
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
28.01.2023, 13:13 11
Теннис
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
28.01.2023, 19:25 6
Теннис
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
28.01.2023, 13:27 25
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Приглашаю Баха в Бахмут»
27.01.2023, 21:00 15
Война
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
28.01.2023, 11:50 23
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
27.01.2023, 17:04 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности