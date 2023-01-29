WTA29 января 2023, 16:07 |
501
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Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таиланде
Марта сразится с Лян Ен-Шуо из Китайского Тайбэя
29 января 2023, 16:07 |
501
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA 250 в Хуахине, который стартует в понедельник.
В первом круге украинка встретится с Лян Ен-Шуо из Китайского Тайбэя (№345 WTA), которая успешно преодолела сито квалификации.
В парной сетке турнира в Хуахине Марта сыграет вместе с Еленой-Габриэлой Русе. Первыми соперницами украинско-румынской пары станут китаянки Ван Синьюй и Чжу Линь.
Ранее первых соперниц узнали Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
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Комментарии 2
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а з лівим стегном вже все гаразд?
Тю, а я вже подумав Тіщенко🤣
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