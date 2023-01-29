Костюк узнала первую соперницу на турнире в Таиланде

Украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA 250 в Хуахине, который стартует в понедельник.

В первом круге украинка встретится с Лян Ен-Шуо из Китайского Тайбэя (№345 WTA), которая успешно преодолела сито квалификации.

В парной сетке турнира в Хуахине Марта сыграет вместе с Еленой-Габриэлой Русе. Первыми соперницами украинско-румынской пары станут китаянки Ван Синьюй и Чжу Линь.

Ранее первых соперниц узнали Даяна Ястремская и Леся Цуренко.