Экскурсия для Мудрика. Тренер Челси повез команду на военную базу

Глубокий кризис «Челси» в нынешнем сезоне заставил главного тренера команды Грэма Поттера искать нестандартные методы мотивации команды.

По информации английских СМИ, в начале текущей недели игроки «Челси» отправились на военную базу в Хемпшире. Мудрику и компании показали жесткие физические упражнения и строгую дисциплину среди военных.

СМИ вспомнили, что ранее Поттер в период работы в «Эстерсунде» заставлял своих игроков ставить балет и театральные спектакли о викингах.