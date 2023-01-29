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  4. Экскурсия для Мудрика. Тренер Челси повез команду на военную базу
Англия
29 января 2023, 11:02 |
1116
0

Экскурсия для Мудрика. Тренер Челси повез команду на военную базу

Грэм Поттер пытается мотивировать команду

29 января 2023, 11:02 |
1116
0
Экскурсия для Мудрика. Тренер Челси повез команду на военную базу
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Глубокий кризис «Челси» в нынешнем сезоне заставил главного тренера команды Грэма Поттера искать нестандартные методы мотивации команды.

По информации английских СМИ, в начале текущей недели игроки «Челси» отправились на военную базу в Хемпшире. Мудрику и компании показали жесткие физические упражнения и строгую дисциплину среди военных.

СМИ вспомнили, что ранее Поттер в период работы в «Эстерсунде» заставлял своих игроков ставить балет и театральные спектакли о викингах.

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Источник The Sun
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