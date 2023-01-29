Англия29 января 2023, 11:02 |
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Экскурсия для Мудрика. Тренер Челси повез команду на военную базу
Грэм Поттер пытается мотивировать команду
29 января 2023, 11:02 |
1116
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Глубокий кризис «Челси» в нынешнем сезоне заставил главного тренера команды Грэма Поттера искать нестандартные методы мотивации команды.
По информации английских СМИ, в начале текущей недели игроки «Челси» отправились на военную базу в Хемпшире. Мудрику и компании показали жесткие физические упражнения и строгую дисциплину среди военных.
СМИ вспомнили, что ранее Поттер в период работы в «Эстерсунде» заставлял своих игроков ставить балет и театральные спектакли о викингах.
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