Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»

Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что Срджан Джокович не будет лишен аккредитации после инцидента в Мельбурн-парке в среду.

«Он не нарушил никаких правил соревнований. Это действительно важно, потому что то, что было написано о том, что он (якобы) сказал, не соответствует действительности, и я думаю, что люди уже отступили от этой версии. Это прискорбно, что были сделаны такие серьезные выводы.

Я согласен с его словами, что это не было направлено на то, чтобы причинить кому-то вред. Это была неприятная ситуация, и нужно отметить, что сербские болельщики были великолепны. Каждый день они были очень активными, шумными и громкими, и это добавляет колорита всему соревнованию. А потом есть два или три, или, в данном случае, четыре человека, которые все испортили. Их в итоге выдворили, и им не рады здесь», – сказал Тайли.