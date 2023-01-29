Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»
Крэйг Тайли заявил, что Срджан Джокович не будет лишен аккредитации
Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что Срджан Джокович не будет лишен аккредитации после инцидента в Мельбурн-парке в среду.
«Он не нарушил никаких правил соревнований. Это действительно важно, потому что то, что было написано о том, что он (якобы) сказал, не соответствует действительности, и я думаю, что люди уже отступили от этой версии. Это прискорбно, что были сделаны такие серьезные выводы.
Я согласен с его словами, что это не было направлено на то, чтобы причинить кому-то вред. Это была неприятная ситуация, и нужно отметить, что сербские болельщики были великолепны. Каждый день они были очень активными, шумными и громкими, и это добавляет колорита всему соревнованию. А потом есть два или три, или, в данном случае, четыре человека, которые все испортили. Их в итоге выдворили, и им не рады здесь», – сказал Тайли.
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