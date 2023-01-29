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  4. Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»
Australian Open
29 января 2023, 10:35 |
490
5

Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»

Крэйг Тайли заявил, что Срджан Джокович не будет лишен аккредитации

29 января 2023, 10:35 |
490
5
Директор Aus Open: «Отец Джоковича не нарушил никаких правил соревнований»
Getty Images/Global Images Ukraine. Срджан Джокович и Новак Джокович

Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что Срджан Джокович не будет лишен аккредитации после инцидента в Мельбурн-парке в среду.

«Он не нарушил никаких правил соревнований. Это действительно важно, потому что то, что было написано о том, что он (якобы) сказал, не соответствует действительности, и я думаю, что люди уже отступили от этой версии. Это прискорбно, что были сделаны такие серьезные выводы.

Я согласен с его словами, что это не было направлено на то, чтобы причинить кому-то вред. Это была неприятная ситуация, и нужно отметить, что сербские болельщики были великолепны. Каждый день они были очень активными, шумными и громкими, и это добавляет колорита всему соревнованию. А потом есть два или три, или, в данном случае, четыре человека, которые все испортили. Их в итоге выдворили, и им не рады здесь», – сказал Тайли.

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Крэйг Тайли Срджан Джокович Новак Джокович Australian Open 2023
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 5
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Alex906
Если руссосвиней допустят к олимпиаде такие провокации будут повсеместно независимо от того что им запретят выступать под русским флагом .Они притащат символику z и провоцировать украинцев а после скажут что неправильно поняли .z это реклама старой группы zz top
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+2
Alex906
Джоковичи это семейство сербских подонков танцующих накостях.украинских.детей .Гореть вам в аду 
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+2
Lesovij7
Пида-ра-сы русские идут вслед за кораблем
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+2
Kain_X_Rain
Пропоную усім разом за кАраблєм
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+2
Alex906
Короче отец сумел выкрутиться .Это все равно что сказал бы что не сос..л путину а просто наклонился и все неправильно поняли 
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+1
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