Ворскла потеряла Марлисона, ждет нового форварда и защитника

По информации ТаТоТаке, основной форвард «Ворсклы» Марлисон еще до старта тренировочного сбора получил повреждение колена и выбыл до конца сезона.

В первой части сезона Марлисон забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Сообщается, что полтавчане ждут приезда опытного форварда, а также центрального защитника.

Кроме того, клуб работает над тем, чтобы в команде остался Сефери, который хорошо себя проявил в первой части чемпионата.