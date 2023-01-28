Украина. Премьер лига28 января 2023, 21:06 |
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Ворскла потеряла Марлисона, ждет нового форварда и защитника
Основной форвард получил травму
28 января 2023, 21:06 |
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По информации ТаТоТаке, основной форвард «Ворсклы» Марлисон еще до старта тренировочного сбора получил повреждение колена и выбыл до конца сезона.
В первой части сезона Марлисон забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Сообщается, что полтавчане ждут приезда опытного форварда, а также центрального защитника.
Кроме того, клуб работает над тем, чтобы в команде остался Сефери, который хорошо себя проявил в первой части чемпионата.
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