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28 января 2023, 19:33 | Обновлено 28 января 2023, 19:37
516
0

Украинский хавбек перебрался в литовскую команду

Артем Щедрый подписал контракт с клубом «Паневежис»

28 января 2023, 19:33 | Обновлено 28 января 2023, 19:37
516
0
Украинский хавбек перебрался в литовскую команду
fk-panevezys.lt. Артем Щедрый

Литовский клуб «Паневежис» объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Артемом Щедрым. Контракт рассчитан до декабря 2024 года.

30-летний Щедрый ранее выступал в «Кривбассе», «Александрии», «Днепре-1», «Ингульце» и других командах. Минувший гол провел в Эстонии и Чехии.

Минувший сезон чемпионата Литвы команда завершила на 3-м месте.

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Источник Sport.ua
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