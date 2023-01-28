Другие новости28 января 2023, 19:33 | Обновлено 28 января 2023, 19:37
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Украинский хавбек перебрался в литовскую команду
Артем Щедрый подписал контракт с клубом «Паневежис»
28 января 2023, 19:33 | Обновлено 28 января 2023, 19:37
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Литовский клуб «Паневежис» объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Артемом Щедрым. Контракт рассчитан до декабря 2024 года.
30-летний Щедрый ранее выступал в «Кривбассе», «Александрии», «Днепре-1», «Ингульце» и других командах. Минувший гол провел в Эстонии и Чехии.
Минувший сезон чемпионата Литвы команда завершила на 3-м месте.
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