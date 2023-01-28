Украинский хавбек перебрался в литовскую команду

Литовский клуб «Паневежис» объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Артемом Щедрым. Контракт рассчитан до декабря 2024 года.

30-летний Щедрый ранее выступал в «Кривбассе», «Александрии», «Днепре-1», «Ингульце» и других командах. Минувший гол провел в Эстонии и Чехии.

Минувший сезон чемпионата Литвы команда завершила на 3-м месте.