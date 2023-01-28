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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 16:49 | Обновлено 28 января 2023, 16:50
608
0

Бущан, Забарный, Буяльский – Динамо рассказало о травмированных

Ряд игроков пока не готовы помочь команде

28 января 2023, 16:49 | Обновлено 28 января 2023, 16:50
608
0
Бущан, Забарный, Буяльский – Динамо рассказало о травмированных
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

«Динамо» сообщило о том, что ряд игроков пока не могут помочь команде в контрольных матчах. Среди них вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный и хавбек Виталий Буяльский.

У них незначительные повреждения, все трое вскоре должен вернуться на поле.

2-3 дня на восстановление нужно Владимиру Шепелеву и Владиславу Кабаеву, а Бенито и Кахэм Пэррис продолжают набирать форму и пока играть не готовы.

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Динамо Киев Георгий Бущан Виталий Буяльский Илья Забарный Кахим Пэррис Владимир Шепелев Владислав Кабаев
Источник ФК Динамо Киев
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