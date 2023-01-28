Бущан, Забарный, Буяльский – Динамо рассказало о травмированных

«Динамо» сообщило о том, что ряд игроков пока не могут помочь команде в контрольных матчах. Среди них вратарь Георгий Бущан, защитник Илья Забарный и хавбек Виталий Буяльский.

У них незначительные повреждения, все трое вскоре должен вернуться на поле.

2-3 дня на восстановление нужно Владимиру Шепелеву и Владиславу Кабаеву, а Бенито и Кахэм Пэррис продолжают набирать форму и пока играть не готовы.