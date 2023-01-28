Испания28 января 2023, 16:10 |
1368
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Ждем большой дебют. Цыганков остался в запасе на матч против Барселоны
Виктор остался на лавке запасных
28 января 2023, 16:10 |
1368
5
Сегодня в 17:15 начнется матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной». В заявке хозяев на матч присутствует украинский хавбек Виктор Цыганков, однако он начнет игру на лавке запасных.
Цыганков после трансфера из «Динамо» еще не дебютировал в составе своей новой команды.
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Комментарии 5
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Ну якщо перший матч зрозуміло то зараз вже трошки насторожує бо наскільки я пам'ятаю в нього і конкурентів особливо нема
А зачем тогда покупали?
Никто не выпустит Цыганкова даже на замену .Им очки нужны сейчас и экспериментировать с Барселоной глупо
Показать Скрыть 1 ответ
Как оно Витя из теплой ванны в холодный душ? Здесь нужно будет бороться за место в основе, это не Дк.
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