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Испания
28 января 2023, 16:10 |
1368
5

Ждем большой дебют. Цыганков остался в запасе на матч против Барселоны

Виктор остался на лавке запасных

28 января 2023, 16:10 |
1368
5
Ждем большой дебют. Цыганков остался в запасе на матч против Барселоны
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Сегодня в 17:15 начнется матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной». В заявке хозяев на матч присутствует украинский хавбек Виктор Цыганков, однако он начнет игру на лавке запасных.

Цыганков после трансфера из «Динамо» еще не дебютировал в составе своей новой команды.

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Виктор Цыганков Жирона Барселона чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Тарік1994
Ну якщо перший матч зрозуміло то зараз вже трошки насторожує бо наскільки я пам'ятаю в нього і конкурентів особливо нема 
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+3
avk2307
А зачем тогда покупали?
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+2
Alex906
Никто не выпустит Цыганкова даже на замену .Им очки нужны сейчас и экспериментировать с Барселоной глупо 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Lesovij7
Как оно Витя из теплой ванны в холодный душ? Здесь нужно будет бороться за место в основе, это не Дк.
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-1
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