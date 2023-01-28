Ждем большой дебют. Цыганков остался в запасе на матч против Барселоны

Сегодня в 17:15 начнется матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной». В заявке хозяев на матч присутствует украинский хавбек Виктор Цыганков, однако он начнет игру на лавке запасных.

Цыганков после трансфера из «Динамо» еще не дебютировал в составе своей новой команды.