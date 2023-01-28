Украина. Премьер лига28 января 2023, 15:37 | Обновлено 28 января 2023, 15:39
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Стал известен состав Динамо на спарринг против Марибора
С первых минут на поле выйдут Беседин, Диалло и Царенко
28 января 2023, 15:37 | Обновлено 28 января 2023, 15:39
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Сегодня, 28 января, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч со словенским «Марибором» на зимних тренировочных сборах.
Киевляне объявили стартовый состав на спарринг:
«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Яцык, Царенко, Волошин, Диалло, Беседин.
Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
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