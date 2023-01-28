Стал известен состав Динамо на спарринг против Марибора

Сегодня, 28 января, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч со словенским «Марибором» на зимних тренировочных сборах.

Киевляне объявили стартовый состав на спарринг:

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Яцык, Царенко, Волошин, Диалло, Беседин.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.