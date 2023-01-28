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Украина. Премьер лига
28 января 2023, 15:37 | Обновлено 28 января 2023, 15:39
995
0

Стал известен состав Динамо на спарринг против Марибора

С первых минут на поле выйдут Беседин, Диалло и Царенко

28 января 2023, 15:37 | Обновлено 28 января 2023, 15:39
995
0
Стал известен состав Динамо на спарринг против Марибора
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Сегодня, 28 января, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч со словенским «Марибором» на зимних тренировочных сборах.

Киевляне объявили стартовый состав на спарринг:

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Яцык, Царенко, Волошин, Диалло, Беседин.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Марибор стартовые составы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Артем Беседин Антон Царенко Самба Диалло
Источник Sport.ua
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