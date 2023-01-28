В субботу, 28 января, в Марселе на поле стадиона «Велодром» состоится поединок 20-го тура чемпионата Франции, в котором выяснят отношения «Марсель» и «Монако». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В Украине трансляцию матча проводит видеосервис Megogo.

В матчах чемпионата Франции «Марсель» не терял очки с 29 октября, когда расписал мировую со «Страсбургом». С тех пор «бело-голубые» выиграли шесть встреч подряд, четыре из из с преимуществом в два и больше голов. 13 ноября на выезде в рамках первого круга был обыгран как раз «Монако» (3:2). Лидер в тому матче сменялся несколько раз, но гости стадиона «Луи II» все же сделали больше для заслуженной победы.