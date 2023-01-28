Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Вингер «Фулхэма» рассказал об уходе из «Шахтера»
Вингер «Фулхэма» Манор Соломон рассказал о том, почему принял решение покинуть «Шахтер»:
«У нас были переговоры с «Шахтером» о продлении контракта. Я не хотел. Знал, что случается с бразильцами, подписывающими долгосрочные контракты. После этого клуб их не отпускает.
В самом худшем случае я был готов продлить контракт на моих условиях – с низкой клаусулой. Но они не согласились и давили. Оставалось два года контракта. Начались угрозы маринования на банке, закручивания гаек. Но я решил, что не останусь здесь еще на пять лет».
Напомним, Соломон выступает за «Фулхэм» на правах аренды. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Шахтеру».
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Что то не чисто
Но говорить такое, находясь у шахты ещё "на крючке" опасно. Там обидчивые люди, могут хорошие палки в колеса вставить. Единственное, что их спасает - это война. С ней у легионеров руки более развязаны, а с ними и язык тоже.
конфликта біло не избежать
он не хотел до старости сидеть в украине, а Шахтер не хотел его дешево отпускать