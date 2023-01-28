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  4. Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 13:27 | Обновлено 28 января 2023, 13:35
2533
12

Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»

Вингер «Фулхэма» рассказал об уходе из «Шахтера»

28 января 2023, 13:27 | Обновлено 28 января 2023, 13:35
2533
12
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вингер «Фулхэма» Манор Соломон рассказал о том, почему принял решение покинуть «Шахтер»:

«У нас были переговоры с «Шахтером» о продлении контракта. Я не хотел. Знал, что случается с бразильцами, подписывающими долгосрочные контракты. После этого клуб их не отпускает.

В самом худшем случае я был готов продлить контракт на моих условиях – с низкой клаусулой. Но они не согласились и давили. Оставалось два года контракта. Начались угрозы маринования на банке, закручивания гаек. Но я решил, что не останусь здесь еще на пять лет».

Напомним, Соломон выступает за «Фулхэм» на правах аренды. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Шахтеру».

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Манор Соломон Фулхэм Шахтер Донецк
Источник KDK
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Комментарии 12
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Да просто ЧУ по своему уровню превращается на сборище жековских команд, вот народ и бежит, кто как и куда может.
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+2
Alex906
Мудрика пнули ногой кто больше дал .никто у раба о его желаниях не спрашивал
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+2
Gargantua
да, и кстати тоже недавно был лидер
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+1
Умник
Сначала чувак из уаф гонит на шахту, теперь соломон.
Что то не чисто
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+1
Кристиан
цікаво як взагалі можна побудувати нормальний клуб якщо всі легіонери мріють про те щоб зєбатись
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Вот оно как))) Ну об этом и так все знали. 
Но говорить такое, находясь у шахты ещё "на крючке" опасно. Там обидчивые люди, могут хорошие палки в колеса вставить. Единственное, что их спасает - это война. С ней у легионеров руки более развязаны, а с ними и язык тоже. 
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+1
DK1961
Еврей оказался хитрее татарина. Ну это не удивительно
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0
Gargantua
он в шахтер переходил для раскрутки. а получилось, что травмі и много денег за него никто не давал
конфликта біло не избежать
он не хотел до старости сидеть в украине, а Шахтер не хотел его дешево отпускать
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0
donnerwetter
Как то я его не заметил в лондонских дерби.  Надо спецом сегодня посмотреть Фулем против настоящих Чёрных котов.
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0
Dfs2262ar
Краще б грав нормально! Кожень день, як тайсон нив 
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0
Хуакин Гусман Лоэра
Закрутили гайки ,надо было тебя в ФК опзж отправить к суркисам ,там не гайки закручивают ,а на цепь садят,цыганчонок и тот сбежал за 5 копеек в ноунейм ,только что бы в ФК опзж не оставаться .
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-6
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