Англия28 января 2023, 10:42 |
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Моуриньо хочет вернуться в Челси
Португальский тренер намерен снова работать в АПЛ
28 января 2023, 10:42 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может покинуть клуб в конце сезона. Он недоволен недостаточной активностью римлян на трансферном рынке.
60-летний португалец хотел бы вернуться в АПЛ. Приоритетный вариант – «Челси», где он уже работал в 2004 – 2007 и 2013 – 2015 годах.
Представители Моуриньо уже говорили с руководством «Челси» по поводу возможного возвращения, но лондонский клуб пока что продолжает доверять Грэму Поттеру.
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