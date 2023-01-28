Моуриньо хочет вернуться в Челси

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может покинуть клуб в конце сезона. Он недоволен недостаточной активностью римлян на трансферном рынке.

60-летний португалец хотел бы вернуться в АПЛ. Приоритетный вариант – «Челси», где он уже работал в 2004 – 2007 и 2013 – 2015 годах.

Представители Моуриньо уже говорили с руководством «Челси» по поводу возможного возвращения, но лондонский клуб пока что продолжает доверять Грэму Поттеру.