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Англия
28 января 2023, 10:42 |
512
1

Моуриньо хочет вернуться в Челси

Португальский тренер намерен снова работать в АПЛ

28 января 2023, 10:42 |
512
1
Моуриньо хочет вернуться в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может покинуть клуб в конце сезона. Он недоволен недостаточной активностью римлян на трансферном рынке.

60-летний португалец хотел бы вернуться в АПЛ. Приоритетный вариант – «Челси», где он уже работал в 2004 – 2007 и 2013 – 2015 годах.

Представители Моуриньо уже говорили с руководством «Челси» по поводу возможного возвращения, но лондонский клуб пока что продолжает доверять Грэму Поттеру.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Английская Премьер-лига Челси
Источник Daily Mail
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Максим Колісник
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